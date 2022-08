No! I media non hanno mentito sulla morte di Anne Heche e non è stata uccisa per un film scomodo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lo scorso 12 agosto, si è spenta l’attrice americana Anne Heche. La sua carriera e il contenuto dei film in cui ha recitato in passato, tuttavia, stanno facendo discutere alcuni utenti sul web negli ultimi giorni. Secondo loro, non si è trattato di un tragico incidente: Anne Heche è stata uccisa. Per chi ha fretta: L’attrice Anne Heche è morta lo scorso 12 agosto, dopo aver lottato per una settimana contro le ferite causatele da un incidente d’auto e dal conseguente incendio Secondo alcuni utenti, i media avrebbero mentito sulla sua morte: l’attrice era uscita viva dalle fiamme, ed è stata uccisa in un secondo momento a causa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lo scorso 12 agosto, si è spenta l’attrice americana. La sua carriera e il contenuto deiin cui ha recitato in passato, tuttavia, stanno facendo discutere alcuni utenti sul web negli ultimi giorni. Secondo loro, non si è trattato di un tragico incidente:. Per chi ha fretta: L’attriceè morta lo scorso 12 agosto, dopo aver lottato per una settimana contro le ferite causatele da un incidente d’auto e dal conseguente incendio Secondo alcuni utenti, iavrebberosua: l’attrice era uscita viva dalle fiamme, ed èin un secondo momento a causa ...

