Napoli - Il report da Castel Volturno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Seduta mattutina per ilall'SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Zedadka, Ambrosino e Fabian hanno fatto personalizzato in campo. Ounas non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite. Ssc.it

