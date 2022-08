Maria Monsé | la drammatica confessione mette i brividi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) In un’intervista rilasciata a “Ok Salute e Bellezza”,si è lasciata andare ad unada. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha emozionato i lettori del settimanale e siamo sicuri che anche voi resterete a bocca aperta di fronte a queste parole. Si tratta di unainedita: laha raccontato una parte della sua vita rimasta segreta fino ad adesso. (Continua dopo la foto…) “Siamo contrari all’aborto”, scoppia la polemica al Gf Vip 6 Chi èConcetta La Rosa, nome all’anagrafe di, è un’attrice nata a Castel di Iudica, in provincia di Catania. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1992, prendendo parte alla seconda ...

FayGenius1609 : @AXBessence @AXBproduction @Soleil_stasi @maria_monse @giacomourtis Ma che bella questa esibizione così brillante… - zazoomblog : “Ero disperata!”: Maria Monsè l’assurdo dramma ha sconvolto la sua vita - #disperata!”: #Maria #Monsè #l’assurdo… - zazoomblog : “Ero disperata!”: Maria Monsè l’assurdo dramma ha sconvolto la sua vita - #disperata!”: #Maria #Monsè #l’assurdo - infoitcultura : Maria Monsé confessa: “Ho sofferto due aborti. Ero entrata in un tunnel da cui non riuscivo a uscire” - AXBessence : @Valeria48658892 @Merymoolu @Soleil_stasi @maria_monse @giacomourtis E chi potrebbe dirlo con estremissima certezza? ?????? -

Gennaro Marco Duello per www.fanpage.itmonseha rilasciato una intervista al settimanale salutista 'Ok Salute e Benessere' e ha raccontato il dramma di aver subito due aborti. La showgirl protagonista del Grande Fratello Vip 6: ...Quegli anni il mio genere non era stato sentito più di tanto, quindi gli italiani erano curiosissimi di questa musica.'Monsè choc: "Ho subito due aborti dopo la nascita di Perla"/ "Ero ...