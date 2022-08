L'attore torna a lavorare con Barry Levinson per vestire i panni dei due boss mafiosi Vito Genovese e Frank Costello (Di mercoledì 17 agosto 2022) Robert De Niro ritorna in un gangster movie dopo The Irishman (su Netflix) dell’amico Martin Scorsese. Si tratta di Wise Guys che verrà diretto da un altro amico regista di vecchia data, Barry Levinson, premio Oscar per Rain Man – L’uomo della pioggia con Dustin Hoffman. La nota curiosa è che De Niro interpreterà ben due personaggi della mala che nel 1957 tentarono di uccidersi. The Irishman, le immagine del nuovo film di Martin Scorsese guarda le foto Chissà se Levinson, autore di capolavori come Sleepers (sempre interpretato tra gli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 agosto 2022) Robert De Niro riin un gangster movie dopo The Irishman (su Netflix) dell’amico Martin Scorsese. Si tratta di Wise Guys che verrà diretto da un altro amico regista di vecchia data,, premio Oscar per Rain Man – L’uomo della pioggia con Dustin Hoffman. La nota curiosa è che De Niro interpreterà ben due personaggi della mala che nel 1957 tentarono di uccidersi. The Irishman, le immagine del nuovo film di Martin Scorsese guarda le foto Chissà se, autore di capolavori come Sleepers (sempre interpretato tra gli ...

CanioA : RT @iwcomwebagency: @elenanjkolaje che pezzo di merd... ma perchè non torna a fare l'attore che forse fa ridere i polli come lui? - GQitalia : #JohnnyDepp torna al cinema, e non solo come attore - cristinamontag : Una seconda vita!! -