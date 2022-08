Kabul, esplosione in moschea: decine di morti (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora un sanguinoso attentato a Kabul. decine di persone – non meno di trenta, secondo alcuni media – sono rimaste uccise e decine di altre ferite in un’esplosione in una moschea durante le preghiere della sera in una moschea della capitale afghana. L’esplosione è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di Kabul, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam della moschea Mawlawi Amir Mohammad Kabuli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora un sanguinoso attentato adi persone – non meno di trenta, secondo alcuni media – sono rimaste uccise edi altre ferite in un’in unadurante le preghiere della sera in unadella capitale afghana. L’è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam dellaMawlawi Amir Mohammadi. L'articolo proviene da Italia Sera.

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - emergency_ong : ?? #Kabul Aggiornamento: tra le 27 vittime ricevute a ora ci sono anche 3 morti. 'Due pazienti sono arrivati morti,… - repubblica : Esplosione in una moschea di Kabul durante la preghiera: decine di vittime - sole24ore : Kabul, esplosione in una moschea: decine di vittime, anche l’imam - mazzettam : RT @LaStampa: Kabul, esplosione in moschea: decine di vittime -