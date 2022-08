Dacre Montgomery e Liv Pollock modelli e fotografi per Rag & Bone (Di mercoledì 17 agosto 2022) La campagna promozionale della nuova collezone di occhiali per l’autunno 2022 di Rag & Bone ha come protagonisti Liv Pollock e Dacre Montgomery in una doppia veste. Pollock è una modella australiana, mentre Montgomery è un attore diventato famoso grazie al film Power Rangers e alla Serie Tv Stranger Things. Entrambi hanno posato come modelli Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 agosto 2022) La campagna promozionale della nuova collezone di occhiali per l’autunno 2022 di Ragha come protagonisti Livin una doppia veste.è una modella australiana, mentreè un attore diventato famoso grazie al film Power Rangers e alla Serie Tv Stranger Things. Entrambi hanno posato come

infoiteconomia : Dacre Montgomery e Liv Pollock modelli e fotografi per Rag & Bone - dadoclassico : Se la vostra top 3 uomini non è 1- Jamie Campbell Bower 2- Dacre Montgomery 3- Austin Butler assumo abbiate gusti estetici mediocri - ltcastle_ : appena stata informata da sarah che dacre montgomery e kirk hammett hanno quasi la stessa birth chart be che dire m… - haileyprep : il mio feed di pinterest: tom holland, charlie cox, dacre montgomery, gioielli e arte ? - ManuMoriarty : In una mezza scena Dacre Montgomery gli ha rubato la scena ?? -