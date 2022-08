Caos a San Vito Chietino: sannita in vacanza crea scompiglio e aggredisce agenti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Vito Chietino (Ch) – Semina il panico in un pomeriggio di agosto durante la vacanza a San Vito Chietino, sulla Costa dei Trabocchi. Protagonista, nell’articolo riportato da Il Messaggero Abruzzo, un uomo della provincia di Benevento che ha creato il Caos con la sua Fiat Tipo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ha prima percorso, a ripetizione e a colpi di clacson la rotonda della cittadina. A nulla è serVito l’alt dei vigili urbani. Una volta fermata l’auto, il sannita, a colpi di gomitate e spintoni, si è divincolato dalle guardia e ha cominciato la fuga a piedi che lo ha condotto in una gelateria, prima, e in un altro locale poi. Da qui, ha cominciato a urlare e scaraventare all’esterno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Ch) – Semina il panico in un pomeriggio di agosto durante laa San, sulla Costa dei Trabocchi. Protagonista, nell’articolo riportato da Il Messaggero Abruzzo, un uomo della provincia di Benevento che hato ilcon la sua Fiat Tipo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ha prima percorso, a ripetizione e a colpi di clacson la rotonda della cittadina. A nulla è serl’alt dei vigili urbani. Una volta fermata l’auto, il, a colpi di gomitate e spintoni, si è divincolato dalle guardia e ha cominciato la fuga a piedi che lo ha condotto in una gelateria, prima, e in un altro locale poi. Da qui, ha cominciato a urlare e scaraventare all’esterno ...

