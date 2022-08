Appalti e burocrazia | cosa mina le basi del Pnrr Scrive Hinna

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Con l’attuale sistema degliFirenze non avrebbe avuto il Rinascimento, Caserta non avrebbe realizzato la Reggia, Giulio II non avrebbe selezionato Michelangelo ed è molto probabile se non modifichiamo qualcheche noi non riusciremo a realizzare in tempo il. Laè un male oscuro della nostra pubblica amministrazione, sommatoria di tante patologie piccole e grandi le cui gravità sono note come sono note le cause storiche; tra queste c’è la tendenza cronica ad emettere norme e linee guida che rappresentano l’esatto opposto dei processi di semplificazione e così il combinato disposto, come dicono i giuristi, tra norme e disposizioni, tra hard e soft law, ha creato l’illusione che si potesse fare organizzazione con il diritto amministrativo, il che equivale a ritenere che si possa progettare un ...