WWE: Leggero calo negli ascolti per Raw, ma i numeri restano buoni (Di martedì 16 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.978.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.53. Sulla soglia dei 2 milioni I numeri dello show rosso di questa settimana vedono un Leggero calo rispetto alla puntata precedente, mantenendosi comunque su buoni numeri sia negli spettatori che nel rating, anche se questa settimana, seppur non di tanto, si è scesi sotto i 2 milioni.

