WWE: Drew McIntyre sta bene e “colleziona” un altro nemico, che scontro con Kevin Owens! (Di martedì 16 agosto 2022) Nei giorni scorsi si è parlato di un brutto infortunio alla schiena per Drew McIntyre, un problema che non avrebbe impedito allo scozzese di partecipare a Clash At The Castle, ma che l’avrebbe tenuto fuori per un po’. Stanotte Drew ha confermato ironicamente i vari rumor, dicendo di avere problemi alla schiena poichè sta tirando la carretta da 3 anni in WWE. Il ritorno del Prizefighter Ad interrompere il promo di McIntyre ci ha pensato Kevin Owens, tornato in gran forma e con un altro atteggiamento la scorsa settimana. KO si è detto stufo degli ultimi anni, sono ben 5 anni che non conquista un titolo in WWE ed è pronto a tornare il Prizefighter, non importa di quale titolo si tratti, lui lo vorrà conquistare. Dal confronto verbale acceso tra i due è nata l’opportunità di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 16 agosto 2022) Nei giorni scorsi si è parlato di un brutto infortunio alla schiena per, un problema che non avrebbe impedito allo scozzese di partecipare a Clash At The Castle, ma che l’avrebbe tenuto fuori per un po’. Stanotteha confermato ironicamente i vari rumor, dicendo di avere problemi alla schiena poichè sta tirando la carretta da 3 anni in WWE. Il ritorno del Prizefighter Ad interrompere il promo dici ha pensatoOwens, tornato in gran forma e con unatteggiamento la scorsa settimana. KO si è detto stufo degli ultimi anni, sono ben 5 anni che non conquista un titolo in WWE ed è pronto a tornare il Prizefighter, non importa di quale titolo si tratti, lui lo vorrà conquistare. Dal confronto verbale acceso tra i due è nata l’opportunità di ...

