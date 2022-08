Tuffi | Bertocchi | ' dopo un periodo difficile questo oro è una soddisfazione enorme'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - "Mi presentavo come campionessa europea in carica, ma non c'ho pensato più di tanto. L'obiettivo era di divertirmi e credo di essere andata oltre. Quest'oro è unaunmolto". Queste le parole di Elenala vittoria nel trampolino da un metro ai campionati europei di Roma. "Dal punto di vista emotivo ho accusato di più le eliminatorie; in finale ero sciolta e carica. Tutta la routine è stata ottima", aggiunge la 26enne milanese.