She-Hulk, l'avvocata in carriera che convive con i superpoteri. E fa i conti con le app di dating (Di martedì 16 agosto 2022) Tra cinema e tv spopolano le donne supereroine. L'ultima in ordine di arrivo è l'attrice canadese Tatiana Maslany (26 anni) protagonista di "She-Hulk: Attorney at law", la nuova serie Marvel diretta dalla regista Kat Coiro, ispirata dai fumetti creati da Stan Lee e John Buscema nel 1980, dal 18 agosto su Disney+ con un nuovo episodio disponibile ogni giovedì. La serie tv ""She-Hulk: Attorney at law" con protagonista l'attrice Tatiana MaslanyShe-Hulk, il cui vero nome è Jennifer Walters, ha fatto parte di gruppi come i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli Eroi in vendita, i Difensori, Fantastic Force, Liberatrici e dello S.H.I.E.L.D. Jennifer Walters è un'abile avvocato di professione che ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Inoltre è la cugina di Bruce Banner, alter ego di ...

