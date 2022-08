Serie A | La Juventus conferma l’infortunio di Di Mara | 10 giorni di assenza

(Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 16:04:54 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: lLa stagione era iniziata positivamente per Dicon la. La formazione italiana ha iniziato laA con una battuta sul Sassuolo (3-0) con l’esterno argentino che ha segnato il primo gol e assistito Vlahovic nel terzo gol della. vecchia Signora. Al 66? però viene sostituito per presunti problemi muscolari che il giorno dopo lasi incarica di verificare e ratificare. “Angelo Diè stato sottoposto a esami radiologici che hanno rivelato una lesione di basso grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10sarà rivalutato”, ha detto lain un ...

OptaPaolo : 5 - Angel Di Maria é il quinto argentino (esclusi oriundi) a segnare in questo secolo con la maglia della Juventus… - gippu1 : Dopo un anno e mezzo la #Juventus torna a vincere una partita di serie A con oltre due gol di scarto: non succedeva… - OptaPaolo : 10 - Da quando veste la maglia della Juventus, Dusan #Vlahovic ha segnato 10 gol: solamente Lautaro Martinez (13) e… - ItaliaNotizie24 : Prima giornata di Serie A: si riprende da dove si era lasciato di Matteo Cefalo #Inter #Napoli #Lecce #lazio… - futbol1620 : ??Serie A?? Jornada 1: ?Sampdoria 0-2 Atalanta ?Milán 4-2 Udinese ?Monza 1-2 Torino ?Lecce 1-2 Inter ?Fiorentina 3-2… -

Nel pre partita di- Sassuolo il direttore generale Carnevali a Sky aveva fatto intendere ...Foto Twitter @OfficialUSS1919 %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali in......diA il trio si è attivato per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Come riporta 'Repubblica', inoltre, negli ultimi giorni non si sono registrati segnali né da parte dellané ...Iniziano le prime polemiche sulle direzioni arbitrali nel campionato di Serie A. L’esordio della Juventus è stato molto positivo, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato tre punti contro il ...Marko Pjaca non farà parte della Juve della prossima stagione, con il croato che può tornare a sorpresa al Torino per uno scambio.