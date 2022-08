Maltempo, tromba d'aria in Salento: alberi sradicati e turisti in fuga (Di martedì 16 agosto 2022) commenta Una violenta tromba d'aria ha colpito il Salento , sul litorale delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant'Andrea, Torre dell'Orso e San Foca. Molti i turisti fuggiti dalle spiagge. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 agosto 2022) commenta Una violentad'ha colpito il, sul litorale delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant'Andrea, Torre dell'Orso e San Foca. Molti ifuggiti dalle spiagge. Il ...

