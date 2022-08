IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic | uno strumento utile per tutti

(Di martedì 16 agosto 2022) Il nuovoprogettato per semplificare la vita di tutte le persone dislessiche,6 Pro, apprendimento semplice, abilità potenziate, unoperIRIS (Gruppo Canon), tra i leader mondiali nelle soluzioni di scansione portatili e nei software PDF e OCR, ha annunciato il lancio di6 Pro, il suo nuovoprogettato per semplificare la vita di tutte le persone dislessiche. Questo nuovo dispositivo svolge un ruolo importante nel ridurre al minimo l’affaticamento e nel rendere piacevoli una serie di attività ed esercizi, come leggere e fare i compiti. L’ultima applicazione IRIS per Windows è dotata di un nuovo ...

