Il fondo Elliott vende la sua quota in SoftBank (Di martedì 16 agosto 2022) Il fondo statunitense Elliott Management ha venduto quasi tutte le sue restanti azioni in SoftBank Group Corp (holding finanziaria multinazionale giapponese), dopo aver precedentemente investito fino a 2,5 miliardi di dollari. Lo ha rivelato nella giornata di oggi il Financial Times. Elliott – che nel mondo del calcio italiano è noto per essere il fondo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 agosto 2022) IlstatunitenseManagement ha venduto quasi tutte le sue restanti azioni inGroup Corp (holding finanziaria multinazionale giapponese), dopo aver precedentemente investito fino a 2,5 miliardi di dollari. Lo ha rivelato nella giornata di oggi il Financial Times.– che nel mondo del calcio italiano è noto per essere ilL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il fondo Elliott vende la sua quota in SoftBank: Il fondo statunitense Elliott Management ha v… - CalcioFinanza : Non solo #Milan. Il fondo #Elliott vende la sua quota in #SoftBank - elliott_il : @AFGiudice Agency problem at its finest. Purtroppo il calcio come industria e molto emotiva ad avere un azionarato… - 22maggio2022 : @becca22cr7 @clarkeismo @jackpoolista Ma cosa non vi è chiaro? Elliott è un fondo d’investimento speculativo, non s… - edoardo24105807 : @sctmcg21 @atsinorfos Red è un fondo senza il capitale per comprare il Milan.Lo sta -