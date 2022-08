Giro di Danimarca 2022: prima tappa a Olav Kooij, torna in gara Egan Bernal (Di martedì 16 agosto 2022) Si è aperto oggi, con una prima frazione di 222,6 chilometri con arrivo in quel di Køge, il Giro di Danimarca 2022, PostNord Danmark Rundt. Ad imporsi in uno sprint più o meno compatto è stato il neerlandese Olav Kooij: per il corridore della Jumbo-Visma è la decima vittoria stagionale. Percorso mosso, ma favorevole ai velocisti: volata di gruppo con il 20enne abile a beffare con il colpo di reni un rivale di lusso del calibro di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Completa il podio Thimoty Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB). In casa Italia piazzamenti per Andrea Peron (Novo Nordisk) e Luca Colnaghi (Bardiani-CSF-Faizanè), rispettivamente sesto e settimo. Giornata importante per il ciclismo internazionale: dopo il bruttissimo infortunio di gennaio è stato infatti il rientro in ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Si è aperto oggi, con unafrazione di 222,6 chilometri con arrivo in quel di Køge, ildi, PostNord Danmark Rundt. Ad imporsi in uno sprint più o meno compatto è stato il neerlandese: per il corridore della Jumbo-Visma è la decima vittoria stagionale. Percorso mosso, ma favorevole ai velocisti: volata di gruppo con il 20enne abile a beffare con il colpo di reni un rivale di lusso del calibro di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Completa il podio Thimoty Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB). In casa Italia piazzamenti per Andrea Peron (Novo Nordisk) e Luca Colnaghi (Bardiani-CSF-Faizanè), rispettivamente sesto e settimo. Giornata importante per il ciclismo internazionale: dopo il bruttissimo infortunio di gennaio è stato infatti il rientro in ...

