Flavio Briatore rompe il silenzio sul presunto flirt di Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini (Di martedì 16 agosto 2022) Flavio Briatore rompe il silenzio sulla presunta relazione di Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini. Da qualche giorno, infatti, la showgirl è nuovamente sotto i riflettori del gossip estivo a causa di un flirt con il giovane imprenditore toscano, ex di Roberta Morise. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, avrebbe raggiunto telefonicamente il proprietario di 'Crazy Pizza' per chiedere delucidazioni al riguardo e Briatore avrebbe risposto lapidario: "Non credo proprio". Proprio in una recente intervista, in effetti, la conduttrice si era dichiarata single e, stando alle sue parole, il suo carattere forte spaventerebbe gli uomini. Il rapporto con l'ex marito, comunque, è ottimo ed è rimasto solido, con lo scopo ...

