Elezioni | Roggiani | “Orgogliosa Pd valorizzi mio percorso”

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – "Sono iscritta al Pd da quando è nato, il mio è un percorso che viene da lontano e sono Orgogliosa che il partito abbia deciso di valorizzarlo". Così la segretaria dem di Milano metropolitana, Silvia Roggiani, commenta all'Adnkronos la sua candidatura alle Elezioni politiche del 25 settembre come capolista nel collegio 02 della circoscrizione Lombardia 1, quella che comprende il capoluogo. Nella corsa elettorale che la vedrà impegnata nel prossimo mese, Roggiani vuole valorizzare tutti i risultati ottenuti a livello locale, dove – ricorda a meno di un anno dalle Comunali – nel 2021 a Milano "il Pd con il 34% è risultato il primo partito, aumentando in termini assoluti". Inutile ora, secondo la segretaria, "concentrarci su obiettivi numerici o guardare ai sondaggi. Il nostro obiettivo ...

