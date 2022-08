Elezioni: Quartapelle (Pd) 'mi candido per farmi carico delle esigenze di chi fa fatica' (Di martedì 16 agosto 2022) Milano, 16 ago. (Adnkronos) - "Sarò candidata nella mia città, a Milano, nel lista del Partito democratico subito dopo il segretario Enrico Letta". Lo scrive su Facebook la deputata dem Lia Quartapelle, aggiungendo: "Voglio ringraziare i circoli e le iscritte e gli iscritti del Pd Milano Metropolitana che mi hanno voluto indicare, insieme al mio partito e al segretario che mi hanno voluta in questa lista. Ringrazio le persone con le quali facciamo attività politica da anni, e con cui continueremo a farla, insieme alle cittadine e ai cittadini con cui abbiamo dialogato e discusso da quando sono deputata". "Farò campagna elettorale per dare voce e farmi carico delle esigenze di chi fa fatica -spiega Quartapelle-. Le mamme che lavorano e insieme si prendono cura dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Milano, 16 ago. (Adnkronos) - "Sarò candidata nella mia città, a Milano, nel lista del Partito democratico subito dopo il segretario Enrico Letta". Lo scrive su Facebook la deputata dem Lia, aggiungendo: "Voglio ringraziare i circoli e le iscritte e gli iscritti del Pd Milano Metropolitana che mi hanno voluto indicare, insieme al mio partito e al segretario che mi hanno voluta in questa lista. Ringrazio le persone con le quali facciamo attività politica da anni, e con cui continueremo a farla, insieme alle cittadine e ai cittadini con cui abbiamo dialogato e discusso da quando sono deputata". "Farò campagna elettorale per dare voce edi chi fa-spiega-. Le mamme che lavorano e insieme si prendono cura dei ...

