**Elezioni: dai big agli esterni, liste Pd tra new entry, conferme ed esclusi eccellenti** Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Non una notte dei lunghi coltelli, ma una giornata intera scandita dai continui rinvii della riunione della Direzione, chiamata ad approvare le liste del Pd per le prossime elezioni. Poi, comunque dopo la mezzanotte, il via libera (tre voti contrari e cinque astenuti), con conferme, new entry, esclusioni e rinunce che portano dietro di sè l'inevitabile strascico di polemiche. Tanto che Base riformista, la componente che fa capo al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, decide di non partecipare al voto, dopo la decisione di cassare il nome di Luca Lotti, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio con premier Matteo Renzi. C'è anche chi tra le candidature viene inserito ma decide comunque di farsi da parte. Solo in extremis accetta Monica Cirinnà, responsabile Diritti del partito, ...

