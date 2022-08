“Dovrei fare un altro ciclo di antibiotico anche se sono vicina al parto?” (Di martedì 16 agosto 2022) Buongiorno dottore, sono positiva all’ureaplasma parvum real time pcr già da un po’. La mia ostetrica mi ha prescritto il primo trattamento di antibiotico e rifacendo il tampone è risultato di nuovo positivo. Adesso è chiaramente passato del tempo e mi ritrovo alla settimana 34+3 e vuole farmi fare un’altro ciclo di antibiotico. Secondo voi ormai che sono vicina al parto è il caso di rifarlo? Io non sono molto contenta di prendere antibiotici che mi abbassano le difese immunitarie con il rischio di prendermi altri batteri nel mentre, come già è successo. Lei cosa ne pensa? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 16 agosto 2022) Buongiorno dottore,positiva all’ureaplasma parvum real time pcr già da un po’. La mia ostetrica mi ha prescritto il primo trattamento die rifacendo il tampone è risultato di nuovo positivo. Adesso è chiaramente passato del tempo e mi ritrovo alla settimana 34+3 e vuole farmiun’di. Secondo voi ormai chealè il caso di rifarlo? Io nonmolto contenta di prendere antibiotici che mi abbassano le difese immunitarie con il rischio di prendermi altri batteri nel mentre, come già è successo. Lei cosa ne pensa? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

