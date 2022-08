Covid, calano i contagi e i ricoveri in terapia intensiva: i decessi scendono da 29 a 10 (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Prosegue anche questa settimana (9/15 agosto) il calo dei contagi. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 184.051 (-30,6% dai 265.319 del periodo precedente);media giornaliera 26.293 (da 37.903). Il rapporto positivi/tamponi medio cala dal 16,87 % al 15,03%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che scendono dai 339 della scorsa agli attuali 301. Scende anche il numero dei pazienti in Area Covid, che passa da 9.052 a 7.504. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 214 del periodo precedente agli attuali 194. In calo i decessi: nel periodo osservato sono stati 853 (1.042 nel precedente). I tamponi totali sono stati 1.221.492, ovvero la metà di quelli effettuati un mese fa: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Prosegue anche questa settimana (9/15 agosto) il calo dei. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 184.051 (-30,6% dai 265.319 del periodo precedente);media giornaliera 26.293 (da 37.903). Il rapporto positivi/tamponi medio cala dal 16,87 % al 15,03%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in, chedai 339 della scorsa agli attuali 301. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 9.052 a 7.504. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 214 del periodo precedente agli attuali 194. In calo i: nel periodo osservato sono stati 853 (1.042 nel precedente). I tamponi totali sono stati 1.221.492, ovvero la metà di quelli effettuati un mese fa: ...

