Caivano, minaccia la moglie con una pistola: arrestato 40enne (Di martedì 16 agosto 2022) Inutile il tentativo dell'uomo, arrestato per maltrattamenti a Caivano, di gettare l'arma alla vista dei carabinieri. Insulta la moglie, la picchia e le punta contro una pistola. Poi esce di casa e scappa. Accade a Caivano e i carabinieri della stazione di Crispano, allertati dalla centrale operativa, ci mettono poco a trovarlo. Cammina lungo Via

