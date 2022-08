Berlusconi riscrive la fine del governo Draghi | “Colpa di M5s e Pd” ma fu Forza Italia a non votare la fiducia

ivanleonte : Berlusconi punta ai giovani e riscrive il discorso del '94: L'Italia è il Paese che amiiioo. #Berlusconi #ElezioniPolitiche22 -

Linkiesta.it

aggiogato alla Meloni l'eresia". Lei ha visto tante crisi. Come definisce questa ... salario minimo, ruolo riconosciuto in Europa ora che siil patto di stabilità. Tutto questo ...Vladimir Putin, scatto matto a Europa e Nato: gli unici che avevano capito tuttie Salvini... La gaffe di Berlusconi su Mattarella rivela, anche ai più distratti, il vero rischio di queste elezioni “Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il Pnrr”: lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una delle ...In un video promozionale per Forza Italia l'ex Presidente del Consiglio si vanta di risultati che non gli appartengono, se non (molto) indirettamente ...