Belen Rodriguez condivide un momento speciale con Stefano e Santiago (VIDEO)

(Di martedì 16 agosto 2022)si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia riunita: ecco cosa è emerso dalle ultime stories Instagramè diventata negli anni una delle conduttrici e showgirl più amate e seguite. Dopo la partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi,non si è più fermata raggiungendo traguardi sempre più alti ed importanti. La sua brillante carriera infatti è costellata da molteplici avventure televisive, dalla conduzione di “Scherzi a parte” passando per “Tu Si Que Vales” fino ad arrivare all’ultima esperienza in veste di conduttrice a “Le Iene” insieme a Teo Mammuccari. L’amatainoltre ha esordito come imprenditrice lanciando il brand di abbigliamento “Hinnominate” ideato insieme al fratello Jeremias e la sorella Cecilia. Ogni collezione del ...

361_magazine : - Elisa60388018 : RT @fanpage: 'Ho preso 4 chili...e pure di felicità!' La foto di Belen Rodriguez che fa drizzare le antenne ?? che c'entri Stefano? https://… - Gazzettino : Belen Rodriguez si guarda allo specchio: «Ingrassata di 4 chili... pure di felicità» - fanpage : 'Ho preso 4 chili...e pure di felicità!' La foto di Belen Rodriguez che fa drizzare le antenne ?? che c'entri Stefan… - ParliamoDiNews : Belén Rodriguez, altro che Stefano De Martino: sempre più vicina all`attore turco - -

Fortementein.com

Nel 2014 le tre comiche hanno lasciato il segno nello show prodotto da Maria De Filippi e condotto daarrivando fino in finale e facendo divertire il pubblico in studio e a casa. ...e le vacanze con Stefano De Martino La forma, neanche a dirlo, è invidiabile. Merito dello sport e dell'attività fisica che ha sempre praticato, anche dopo le due gravidanze. E merito ... Belen Rodriguez, ricovero d'urgenza e operazione | “Gus… que te mejores pronto!” Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia riunita: ecco cosa è emerso dalle ultime stories Instagram ...Belen Rodriguez è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate, specialmente per la sua bellezza. Proprio da lei in queste ...