Ad Andrea Riccardi | “autentico cercatore di pace” | il Premio Città del Diario

(Di martedì 16 agosto 2022) Ildelè stato attribuito ad “undi”, lo storico, leader della Comunità di Sant’Egidio, come riconoscimento “al suo impegno costante per la difesa dei diritti umani, della, della memoria”. Lo ha deciso l’Archivio Diaristico Nazionale nell’ambito della 38esima edizione delPieve, che si terrà à a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dal 15 al 18 settembre attorno al tema ‘Cercatori di’., ricorda la motivazione delche verrà consegnato domenica 18 settembre, “si è sempre schierato in prima linea, con la Comunità di Sant’Egidio da lui fondata nel 1968, per la ...

Il governo e la guerriglia hanno quindi accettato come mediatori, insieme a don Matteo Zuppi, il fondatore della Comunità, Andrea Riccardi, e un rappresentante del governo italiano, l'allora ... Premio 'Pieve Cercatori Pace' a Elena Testi e Andrea Riccardi Lo ha affermato il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, che oggi ha reso omaggio alla tomba di Giuseppe Dossetti a Monte Sole. "La sua presenza a Monte Sole, luogo delle stragi ..." Il Premio Città del Diario è stato attribuito ad "un autentico cercatore di pace", lo storico Andrea Riccardi, leader della Comunità di Sant'Egidio, come riconoscimento "al suo impegno costante per la ..."