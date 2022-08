Uomini e Donne | volano parole grosse tra due dive dello show

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Duediincrociano ancora le lame, dando seguito a quella che è ormai percepita come una contrapposizione storica. Cosa è successo stavolta? Una è l’opinionista storica di, mentre l’altra è una dama anche lei molto nota del datingdi Maria De Filippi trasmesso su Canale 5. I telespettatori hanno in passato assistito più volte ad alcuni episodi di accesa rivalità tra le due. In particolare e a più riprese la Cipollari ha spesso provocato la Galgani, che certo non si è tirata indietro ogni volta. L’accusa principale che l’opinionista rivolge alla concorrente, è di non rassegnarsi all’età che avanza e di fatto di non adottare decisioni più consone col suo stato anagrafico. ...