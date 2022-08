Spende 60mila dollari per assomigliare a Kim Kardashian | “Alcuni in famiglia non mi riconoscono più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Kim, che passione! La 28enne Cherri Lee, nata con il nome Hanbyeol, ha speso la bellezza di oltreperalla star dei reality. La storia arriva dalla Corea del Sud e protagonista è questa giovane che per realizzare il proprio sogno si è sottoposta a 15 interventi chirurgici: “Kim è sempre stata una fonte di ispirazione per me ed è la donna più bella del mondo ai miei occhi”, ha recentemente affermato Lee al South West News Service. Il primo intervento risale a quando aveva 20 anni per ottenere le palpebre doppie. Negli anni ha modellato la forma del seno, quella dei glutei e ha subito diversi lavori di ricostruzione facciale. Una vera e propria trasformazione: “In realtà sembro una persona completamente diversa ora rispetto a prima”, ha dichiarato. “Sembro occidentale e ...