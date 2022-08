Scompare noto scrittore e attivista: malore fatale lo raggiunge a 50 anni (Di lunedì 15 agosto 2022) Era molto caro al partito 5 stelle. Era stato vicino ai suoi fautori anche in presenza delle spaccature originate di questi tempi. Grande amico e collaboratore di Beppe Grillo, se… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 15 agosto 2022) Era molto caro al partito 5 stelle. Era stato vicino ai suoi fautori anche in presenza delle spaccature originate di questi tempi. Grande amico e collaboratore di Beppe Grillo, se… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

lucatellim : RT @APACHE36695535: Antonio Carlos Cerezo, noto come Toninho Cerezo, è un artista brasiliano contemporaneo autore di preziose opere post mo… - soltantolaroma : RT @APACHE36695535: Antonio Carlos Cerezo, noto come Toninho Cerezo, è un artista brasiliano contemporaneo autore di preziose opere post mo… - effecci75 : RT @APACHE36695535: Antonio Carlos Cerezo, noto come Toninho Cerezo, è un artista brasiliano contemporaneo autore di preziose opere post mo… - RRobbberto : RT @APACHE36695535: Antonio Carlos Cerezo, noto come Toninho Cerezo, è un artista brasiliano contemporaneo autore di preziose opere post mo… - APACHE36695535 : Antonio Carlos Cerezo, noto come Toninho Cerezo, è un artista brasiliano contemporaneo autore di preziose opere pos… -