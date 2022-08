Napoli, CdS: “La stretta finale per Ndombele, si tratta ancora per Navas e Raspa” (Di lunedì 15 agosto 2022) Napoli, CDS- Come scrive il CdS il Napoli ha delle trattative ad oltranza per dare a Spalletti una rosa che possa competere su tutti i fronti. “Ndombele al Napoli è un’opzione concreta oltreché seria, è una trattativa che si è dovuto congelare per un giorno (essendoci Chelsea-Tottenham) o forse per due (visto che oggi c’è l’appuntamento al Bentegodi) ma che ripartirà, con sensazioni che sembrano più che positive. Il Napoli vuole Ndombele, Giuntoli l’ha spiegato a Paratici, e però non può permettersi di pagare quello stipendio sontuoso: il dialogo procede, la soluzione sembra possibile e il sospetto che si si chiuda, persino in breve, è palpabile”. “Ma il Napoli vuole anche Giacomo Raspadori, nonostante le resistenze ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022), CDS- Come scrive il CdS ilha delletive ad oltranza per dare a Spalletti una rosa che possa competere su tutti i fronti. “alè un’opzione concreta oltreché seria, è unativa che si è dovuto congelare per un giorno (essendoci Chelsea-Tottenham) o forse per due (visto che oggi c’è l’appuntamento al Bentegodi) ma che ripartirà, con sensazioni che sembrano più che positive. Ilvuole, Giuntoli l’ha spiegato a Paratici, e però non può permettersi di pagare quello stipendio sontuoso: il dialogo procede, la soluzione sembra possibile e il sospetto che si si chiuda, persino in breve, è palpabile”. “Ma ilvuole anche Giacomodori, nonostante le resistenze ...

tuttonapoli : CdS - Senza Kepa o Navas il Napoli potrebbe dare un'altra chance a Meret - infoitsport : Napoli, CdS: “A Verona con le certezze del passato partendo da Meret” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Se non arriva uno tra Navas e Kepa, il Napoli potrebbe dare un'altra chance a Meret - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Ndombele impaziente di andare al Napoli, si tratta per il suo ingaggio con il Tottenham - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Non c'è ancora l'accordo tra Napoli e Sassuolo, ma Raspadori vuole solo gli azzurri -