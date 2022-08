Le atrocità non credute. Dall'Olocausto alla guerra in Ucraina, un testo del 1944 tuttora attuale (Di lunedì 15 agosto 2022) Quando un giornale americano pubblicò per la prima volta, nel 1944, l’articolo che potete leggere qui sotto, lo scrittore ungherese Arthur Koestler era da tempo fuggito Dalla Germania nazista, aveva abbandonato il Partito comunista dopo le purghe staliniane, si era rifugiato a Londra scappando Dalla Francia occupata e aveva già scritto quello che sarebbe diventato il suo più celebre romanzo, “Il buio a mezzogiorno”. Questo testo e altri, attraverso i quali interpretava in diretta il conflitto mondiale in corso, furono raccolti poco dopo in “Lo Yogi e il Commissario”, che uscì nel 1947. “Vi si parla dell’atteggiamento degli uomini davanti alla guerra – scriveva Renzo Foa nell’introduzione all’edizione italiana del 2002 pubblicata da Liberal libri –: non tanto delle trincee e delle ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 15 agosto 2022) Quando un giornale americano pubblicò per la prima volta, nel, l’articolo che potete leggere qui sotto, lo scrittore ungherese Arthur Koestler era da tempo fuggitoa Germania nazista, aveva abbandonato il Partito comunista dopo le purghe staliniane, si era rifugiato a Londra scappandoa Francia occupata e aveva già scritto quello che sarebbe diventato il suo più celebre romanzo, “Il buio a mezzogiorno”. Questoe altri, attraverso i quali interpretava in diretta il conflitto mondiale in corso, furono raccolti poco dopo in “Lo Yogi e il Commissario”, che uscì nel 1947. “Vi si parla dell’atteggiamento degli uomini davanti– scriveva Renzo Foa nell’introduzione all’edizione italiana del 2002 pubblicata da Liberal libri –: non tanto delle trincee e delle ...

peppe_66 : @MeNeFrego___ @2rMarzia @sbonaccini @pdnetwork @EnricoLetta anche Giuseppina è stata una #vittima delle atrocità… - mory94335133 : @Swiss_Man_1 Si ma a questi puoi insegnare quanto voi, non impareranno mai, ed è giusto, non dobbiamo voltare mai l… - hippo_fil : @marcofurfaro figli un cazzo, non diciamo stupidaggini antiscientifiche, nessun essere vivente al mondo, dai batter… - DottFrasier : @sbonaccini Se cominciamo con l'elenco delle atrocità compiute nel 1944-45 non la finiamo più. Gli orrori ci sono s… - znofearema : @angelo_falanga @KasperReloaded Deve pagare per tutti i civili uccisi ed il silenzio verso atrocità su donne e bamb… -

La verità dopo la post - verità di Trump è l'assalto della Russia all'Occidente La politicizzazione della Corte Suprema (per non dire la sua weaponization ) va infatti molto al di la della questione dell'aborto. E il tentativo di rovesciare la democrazia liberale dall'interno, ... Il lago Pier delle Vigne con tutta probabilità non era un traditore né un corrotto. La sua colpa più grave ... Nel nostro tempo abbiamo già le nostre atrocità, ci bastano quelle. Ma far tornare il "lago" della ... L'Unione Sarda.it La politicizzazione della Corte Suprema (perdire la sua weaponization ) va infatti molto al di la della questione dell'aborto. E il tentativo di rovesciare la democrazia liberale dall'interno, ...Pier delle Vigne con tutta probabilitàera un traditore né un corrotto. La sua colpa più grave ... Nel nostro tempo abbiamo già le nostre, ci bastano quelle. Ma far tornare il "lago" della ... Intervista a Virginia Saba