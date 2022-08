Incidente A1 | tir tampona due pullman | morto conducente | 15 feriti

(Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) –sull’A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l’uscita di Scandicci, per unstradale. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest di Calenzano, sono intervenuti alle 1.30 per unmento, che ha coinvolto dueda granturismo che sono statiti da un mezzo pesante. Nello scontro, a causa dei molti detriti che si sono creati sulla carreggiata, diverse auto che sopraggiungevano sono rimaste coinvolte con rottura di serbatoi di carburante e la rottura di pneumatici. A bordo degli autobus su cui viaggiano diverse persone immigrate accolte presso il centro di accoglienza di Lampedusa e in trasferimento verso altri centri, sono rimastinell’. Circa 15 persone che sono state soccorse e ...

lacittanews : Maxi incidente sull'autostrada A1, nella notte di Ferragosto. Sono rimasti coinvolti due bus, un tir e sei auto e i… - bizcommunityit : Incidente sulla A1, tir tampona due pullman: morto il conducente, 15 feriti - RisolutoOnline : Incidente sull'Autosole, tir contro bus di migranti - LaRagione_eu : #Incidente sull'Autosole vicino a #Firenze: un tir ha tamponato 2 pullman, morto il conducente, 15 feriti e gravi d… - infoitinterno : Maxi incidente in autostrada tra due bus, un tir e sei auto -

sull'A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l'uscita di Scandicci, per unstradale. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi - Ovest di Calenzano, sono intervenuti alle 1.30 per un tamponamento, che ha coinvolto due pullman da granturismo che ...Un maxi tamponamento sull'A1, tra une altre macchine, ha causato la morte del conducente del camion e il ferimento di almeno 15. Il mezzo pesante era finito contro due pullman da Granturismo la notte scorsa sull'Autosole vicino a ...I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest di Calenzano, sono intervenuti alle 1.30 sul tratto autostradale A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l’uscita di Scandicci, per un ...I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 1.30 sul tratto autostradale A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l’uscita di Scandicci, per un incidente stradale. L’incidente ha coinv ...