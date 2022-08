'Imparate a rispettare': esplode la furia di Mentana durante Lecce - Inter, cosa è successo (Di lunedì 15 agosto 2022) La prima di campionato tra Lecce e Inter non è stata digerita da Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7 infatti si è scagliato contro Dazn con un lungo post di protesta pubblicato sui social. Parole di fuoco che hanno acceso anche altri utenti che hanno dovuto fare i conti con la pay tv per le ... Leggi su citymilano (Di lunedì 15 agosto 2022) La prima di campionato tranon è stata digerita da Enrico. Il direttore di Tg La7 infatti si è scagliato contro Dazn con un lungo post di protesta pubblicato sui social. Parole di fuoco che hanno acceso anche altri utenti che hanno dovuto fare i conti con la pay tv per le ...

zazoomblog : Imparate a rispettare: esplode la furia di Mentana durante Lecce-Inter cosa è successo - #Imparate #rispettare:… - zittononcisto : @fmonaldi65 Ma imparate a rispettare chi non la pensa come voi ! - Giulia08390249 : RT @CatySegatori: @Mov5Stelle @SPatuanelli Voi che avete #tradito tutte le promesse fatte al popolo italiano che vi ha votato, imparate a… - 87Marymary : @solarenergy76 @MarcoRizzoPC Dillo anche alla Sharav. Non sta scritto da nessuna parte che il parere della Segre è… - CatySegatori : @Mov5Stelle @SPatuanelli Voi che avete #tradito tutte le promesse fatte al popolo italiano che vi ha votato, impar… -