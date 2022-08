Elezioni | ultime notizie Letta scioglie le riserve sui candidati del Pd La diretta

LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - News24_it : Governo, verso le elezioni. Berlusconi: bene Salvini, mai lontani da Meloni. DIRETTA - Sky Tg24 - CapraGianfranc2 : RT @marco_crescenti: Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Renzi: «Il progetto del Terzo polo va oltre il 25 settembre». - Giovann00341278 : RT @marco_crescenti: Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Renzi: «Il progetto del Terzo polo va oltre il 25 settembre». -

Sky Tg24

Chiara Appendino: "Io al fianco di Conte. Esterni nel listino Un valore aggiunto"2022, LENOTIZIE Meloni: "Fiera della fiamma. Noi per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno" Letta: "No a un'Italia alla Orban, una mensilità in più ai lavoratori a fine anno"... Governo, verso le elezioni. Berlusconi: bene Salvini, mai lontani da Meloni. DIRETTA 26 simboli contengono il nome di Draghi, nessun avallo da Palazzo Chigi Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...Acque agitate al Nazareno. La direzione nazionale che dovrà approvare le candidature del Pd alla Camera e al Senato è convocata per ...