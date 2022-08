Cirinnà rischia l’esclusione dalle liste Pd. E scatena una campagna social del mondo Lgbt in suo favore (Di lunedì 15 agosto 2022) Può esserci un Parlamento senza Monica Cirinnà? In un mondo normale sì. Nel mondo Lgbt la cosa viene vista come un affronto o meglio la stessa senatrice Cirinnà, al Senato dal 2013, fiutando il pericolo di un’esclusione dalle liste Pd, ha pregato i suoi amici delle associazioni Lgbt di difenderla, di dichiarare che senza di lei i diritti dei gay sono a rischio. Così Rosario Coco, presidente di Gaynet, non si fa pregare e dichiara: “Apprendiamo che Monica Cirinnà rischia di non essere eletta nel prossimo Parlamento, per via delle scelte del Pd”. “Sarebbe un messaggio di grande ambiguità sui diritti – prosegue Coco – nonostante il programma, oltre ad un grande favore alle destre: l’opinione pubblica ne ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 agosto 2022) Può esserci un Parlamento senza Monica? In unnormale sì. Nella cosa viene vista come un affronto o meglio la stessa senatrice, al Senato dal 2013, fiutando il pericolo di un’esclusionePd, ha pregato i suoi amici delle associazionidi difenderla, di dichiarare che senza di lei i diritti dei gay sono a rischio. Così Rosario Coco, presidente di Gaynet, non si fa pregare e dichiara: “Apprendiamo che Monicadi non essere eletta nel prossimo Parlamento, per via delle scelte del Pd”. “Sarebbe un messaggio di grande ambiguità sui diritti – prosegue Coco – nonostante il programma, oltre ad un grandealle destre: l’opinione pubblica ne ...

