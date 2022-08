Alberto Matano, le prime vacanze da sposato con amici d’eccezione: un viaggio difficile da dimenticare (Di lunedì 15 agosto 2022) La carriera televisiva comincia nel 1998. Ha fatto outing ed è felice con il suo compagno. La loro prima vacanza è da sogno. Alberto Matano (fonte web)Giornalista, conduttore televisivo e autore. Alberto Matano, oggi 49enne, può vantare già una lunga esperienza professionale. E anche la sua vita sentimentale è felice, essendosi recentemente sposato. E come primo viaggio da coniugato, non poteva avere compagni di viaggio migliori. La carriera di Alberto Matano La carriera televisiva comincia nel 1998 all’Agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg Tv. Diventa giornalista professionista nel gennaio 1999. Nel 2007 Gianni Riotta lo chiama al TG1. Qui continua a seguire la cronaca politico-parlamentare e ottiene la nomina a ... Leggi su topicnews (Di lunedì 15 agosto 2022) La carriera televisiva comincia nel 1998. Ha fatto outing ed è felice con il suo compagno. La loro prima vacanza è da sogno.(fonte web)Giornalista, conduttore televisivo e autore., oggi 49enne, può vantare già una lunga esperienza professionale. E anche la sua vita sentimentale è felice, essendosi recentemente. E come primoda coniugato, non poteva avere compagni dimigliori. La carriera diLa carriera televisiva comincia nel 1998 all’Agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg Tv. Diventa giornalista professionista nel gennaio 1999. Nel 2007 Gianni Riotta lo chiama al TG1. Qui continua a seguire la cronaca politico-parlamentare e ottiene la nomina a ...

