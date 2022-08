Voli aerei, aumenti a tre cifre. I?casi Roma-Parigi e Roma-Londra nell’ultimo anno (Di domenica 14 agosto 2022) Secondo il Codacons, rispetto a un importo medio di 80-90 euro, quest’anno ad agosto per un volo di andata e ritorno da Roma a Londra si parte da 187 euro, mentre un Roma-Parigi costa almeno 286 euro Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 agosto 2022) Secondo il Codacons, rispetto a un importo medio di 80-90 euro, quest’ad agosto per un volo di andata e ritorno dasi parte da 187 euro, mentre uncosta almeno 286 euro

