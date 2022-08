VIDEO Ciclismo, la caduta di Pascal Ackermann agli Europei: botta contro le transenne! (Di domenica 14 agosto 2022) Davvero un errore pesantissimo per Pascal Ackermann nel corso della prova in linea valevole per i Campionati Europei 2022 di Ciclismo su strada che si sta disputando a Monaco di Baviera (Germania). Il padrone di casa, infatti, a circa 40 km dalla conclusione, in un momento del tutto tranquillo, è finito a terra con una caduta davvero pesante. Nella parte alta del gruppo, condotto proprio dalla nazionale teutonica, Pascal Ackermann si è distratto un momento, ha inizialmente solo sfiorato le transenne alla sua sinistra, quindi vi è finito rovinosamente contro, sbattendo corpo e testa (ovviamente protetta dal casco) contro tali protezioni. Si è capito subito che l’incidente non era stato lieve, tanto che il tedesco è rimasto fermo e ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Davvero un errore pesantissimo pernel corso della prova in linea valevole per i Campionati2022 disu strada che si sta disputando a Monaco di Baviera (Germania). Il padrone di casa, infatti, a circa 40 km dalla conclusione, in un momento del tutto tranquillo, è finito a terra con unadavvero pesante. Nella parte alta del gruppo, condotto proprio dalla nazionale teutonica,si è distratto un momento, ha inizialmente solo sfiorato le transenne alla sua sinistra, quindi vi è finito rovinosamente, sbattendo corpo e testa (ovviamente protetta dal casco)tali protezioni. Si è capito subito che l’incidente non era stato lieve, tanto che il tedesco è rimasto fermo e ...

