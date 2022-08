Ucraina, guerra d’attrito. Gli scenari dal fronte con Di Liddo (CeSI) (Di domenica 14 agosto 2022) Mentre Russia e Ucraina si accusano vicendevolmente di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, e l’Onu lancia l’appello per demilitarizzare l’area, i bombardamenti russi crescono di intensità e l’evoluzione in Crimea resta un fattore di attenzione. L’attacco alla base di Zaki di pochi giorni fa per ora sembra seguire un andamento già registrato: gli attacchi contro la penisola che i russi hanno annesso nel 2014 (e che la maggior parte della Comunità internazionale identifica come Ucraina) sono stati sporadici. I fronti dei combattimenti più caldi per ora restano quelli della linea di Kherson per il quadrante sud occidentale, quella di Kharkiv a nordest e il Donbas. Secondo Marco Di Liddo, responsabile degli analisti del CeSI, è “difficile immaginare che la Crimea diventi un fronte caldo con ... Leggi su formiche (Di domenica 14 agosto 2022) Mentre Russia esi accusano vicendevolmente di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, e l’Onu lancia l’appello per demilitarizzare l’area, i bombardamenti russi crescono di intensità e l’evoluzione in Crimea resta un fattore di attenzione. L’attacco alla base di Zaki di pochi giorni fa per ora sembra seguire un andamento già registrato: gli attacchi contro la penisola che i russi hanno annesso nel 2014 (e che la maggior parte della Comunità internazionale identifica come) sono stati sporadici. I fronti dei combattimenti più caldi per ora restano quelli della linea di Kherson per il quadrante sud occidentale, quella di Kharkiv a nordest e il Donbas. Secondo Marco Di, responsabile degli analisti del, è “difficile immaginare che la Crimea diventi uncaldo con ...

