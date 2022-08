Serie A | Mourinho non stecca la prima | vince anche lo Spezia

CMercatoNews : #SerieA, i risultati dei posticipi della domenica sera: #Mourinho ???? di misura a #Salerno, lo #Spezia ???? batte l'… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana-Roma 0-1: l’ex Palermo Cristante regala i primi tre punti a Mourinho - Mediagol : Salernitana-Roma 0-1: l’ex Palermo Cristante regala i primi tre punti a Mourinho - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: La squadra di Mourinho esordisce con una vittoria ????? #SerieA | #Calcio | #Salernitana | #Roma - Eurosport_IT : La squadra di Mourinho esordisce con una vittoria ????? #SerieA | #Calcio | #Salernitana | #Roma -

(78' Wijnaldum sv: dodici minuti per leggere la prefazione allaA. E' pepe puro). Dybala 6,5 :...6,5 : Passa oltre un'ora seduto a godersi il suo primo show. Ha creato una squadra solida,......laA, partendo dalla panchina. Pochi minuti e prende un giallo. Dà sostanza comunque. WIJNALDUM 6 Esordio quasi con gol. Fuorigioco di pochissimo. Prove generali. EL SHAARAWY NG6,5 ...ROMA - Buona la prima per la Roma. La squadra di José Mourinho nella sua prima partita di campionato ha battuto la Salernitana all'Arech i 1-0 grazie alla rete di Bryan Cristante. Al termine del match ...Roma, 14 ago. - Massimo risultato con il minimo sforzo per la Roma di Mourinho che passa per 1-0 all'Arechi contro la Salernitana nel posticipo domenica della p ...