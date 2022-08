Serie A | arbitri già nella bufera | clamoroso gol annullato alla Sampdoria con l’Atalanta – VIDEO

(Di domenica 14 agosto 2022)prima giornata diA è giàcontro gli. In Milan-Udinese c’è un rigorino assegnato ai rossoneri per presunto fallo di Soppy su Calabria, un rigore estremamente generoso che ha fatto andare su tutte le furie Pierpaolo Marino ed ha permesso al Milan di pareggiare subito il gol subito dopo 2 minuti di gioco da Becao. Ma c’è un altro episodio arbitrale che ha fatto molto scalporeprima giornata diA, riguarda il gola Caputo in-Atalanta. La rete dell’attaccante doriano viene annullata al Var dall’arbitro Dionisi che vede un presunto fallo di Mehdi Leris ai danni di Koakim Maehle. Dalle immagini sembra evidente come il giocatore bergamasco accentui il contatto e la caduta. Il gol ...

LaA è pronta per il primo arbitro donna, ma per ora fa il suo esordio inB: Modena - Frosinone alle 20 e 45 di domenica 14 agosto. Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, ...degli, "......FORMAZIONI UFFICIALI Per la diretta di Monza Torino soffermiamoci su quelli che saranno gli... Della sezione di Aprilia è arrivato inD nel 2007 quando era ancora un ragazzo. Nel 2009 ...Gol annullato a Caputo in Sampdoria-Atalanta dall'arbitro Dionis che va al Var e vede un fallo inesistente di Leris su Maehle.La prova dell'arbitro Marinelli vista ai raggi X da Luca Marelli, per l'opinionista di Dazn non andava fischiato il penalty ...