Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga | 18 mesi dal primo bacio | fan in visibilio per una delle coppie più belle del GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 14 agosto 2022) In pochi, forse, avrebbero scommesso sulla storia d’amore tra. Eppure i due, entrambi anime pure, si sono riconosciuti come l’uno la metà della mela dell’altra. Poco importa del contesto,telecamere puntate 24 ore su 24 sui loro sguardi.in quella Casa del GF Vip sono rinati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.