Roosevelt e/o Mussolini

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 14 agosto 2022) L’avvento del fascismo fu salutato negli Stati Uniti con sentimenti contrastanti, ma per tutti gli anni Venti la figura divenne spesso descritta oltreoceano con toni molto positivi, in primo luogo per la sua «funzione» anticomunista. Non mancarono articoli e resoconti che ritraevano il Duce come un vero e proprio condottiero capace di risollevare le sorti italiane, mentre i capitali americani giocarono un ruolo importante dopo la fine del primo conflitto mondiale per la ripresa economica della penisola. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Nel 1932, il passaggio da un’amministrazione repubblicana a una democratica, con l’elezione di Franklin Delano, sembrava poter interrompere questa tendenza. Tutt’altro: il presidente americano e il capo del fascismo inaugurarono una stagione di fiducia ...