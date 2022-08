(Di domenica 14 agosto 2022)2022: domani alle 16.30, presso il Molo Caligoliano asi terrà la tradizionale manizione del “Pennone a Mare“, noto anche come “Palo di Sapone“. L’evento rientra nelle manizioni che i pescatori dedicano alla Madonna Assunta a cui sono da sempre devoti. E’ realizzato dal Comune die dalla Pro Loco, in collaborazione con Il Blog di Giò.

zazoomblog : Pozzuoli in festa per il Ferragosto: ecco il programma degli eventi - #Pozzuoli #festa #Ferragosto: -

Napoli Post

...l Pilon, ovverodelle pentole alla Madonna del Pilone. A Messina si svolge la processione ... Al molo Caligoliano diil 15 agosto si tiene una sfida chiamata ''O Pennone' o 'Palo di Sapone'...Un posto al sole , lo scorso 29 luglio, ha festeggiato le 6000 puntate con un episodio speciale e una grandeorganizzata dalla produzione in un locale di. Presente tutto il cast, compresi gli attori che non ne fanno più parte. Non poteva mancare Nina Soldano che interpreta Marina Giordano . L'... Assunta a Pozzuoli con il palio dei pescatori L'attrice di Marina si sbilancia: "Speriamo di festeggiare trentamila puntate di Upas" Un posto al sole, lo scorso 29 luglio, ha festeggiato le 6000 ...Maurizio Costanzo svela il segreto del successo della soap di Rai3: "Si chiama parentela mediatica" Un posto al sole è la soap più longeva della ...