Ponte Morandi: Casellati, 'monito da non dimenticare, modello Genova esempio virtuoso' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Il crollo del Ponte Morandi è una metafora dolorosa delle fragilità infrastrutturali del nostro Paese, un monito che l'Italia non potrà mai dimenticare. Le 43 vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi degli sfollati rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria, così come la reazione dei genovesi, la ricostruzione e la rinascita di un'intera città. Il modello Genova è un esempio virtuoso per l'intero Paese". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Il crollo delè una metafora dolorosa delle fragilità infrastrutturali del nostro Paese, unche l'Italia non potrà mai. Le 43 vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi degli sfollati rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria, così come la reazione dei genovesi, la ricostruzione e la rinascita di un'intera città. Ilè unper l'intero Paese". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Quattro anni fa alle 11.36 crollava a Genova il viadotto del Polcevera, facendo 43 vittime. Oggi il pont… - fattoquotidiano : Genova: la promessa, all’indomani del crollo del Ponte Morandi, era quella di risollevare l’economia delle zone più… - Chivas01233895 : RT @Mau_Romeo: 14 Agosto 2018 - 14 Agosto 2022 La Liguria non dimentica i 43 angeli e la tragedia del Ponte Morandi ?? #GenovaNelCuore http… - Loredan23086243 : RT @GiuseppeConteIT: Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo. Il… -