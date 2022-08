Papa Francesco: “Fede e Vangelo: ecco i due fuochi per bruciare i nostri egoismi” (Di domenica 14 agosto 2022) Città del Vaticano – “Il Vangelo è come un fuoco, perché si tratta di un messaggio che, quando irrompe nella storia, brucia i vecchi equilibri del vivere, sfida a uscire dall’individualismo, a vincere l’egoismo, a passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla vita nuova del Risorto”. Così Papa Francesco, affacciato su una piazza San Pietro gremita di Fedeli anche in pieno agosto, ammonisce i Fedeli giunti nel grande abbraccio del colonnato per la tradizionale preghiera domenicale dell’Angelus. Il Vangelo, cioè, ha spiegato, “non lascia le cose come stanno”, ma “provoca al cambiamento e invita alla conversione”: “Non dispensa una falsa pace intimistica, ma accende un’inquietudine che ci mette in cammino, ci spinge ad aprirci a Dio e ai fratelli. È proprio come il fuoco: mentre ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022) Città del Vaticano – “Ilè come un fuoco, perché si tratta di un messaggio che, quando irrompe nella storia, brucia i vecchi equilibri del vivere, sfida a uscire dall’individualismo, a vincere l’egoismo, a passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla vita nuova del Risorto”. Così, affacciato su una piazza San Pietro gremita dili anche in pieno agosto, ammonisce ili giunti nel grande abbraccio del colonnato per la tradizionale preghiera domenicale dell’Angelus. Il, cioè, ha spiegato, “non lascia le cose come stanno”, ma “provoca al cambiamento e invita alla conversione”: “Non dispensa una falsa pace intimistica, ma accende un’inquietudine che ci mette in cammino, ci spinge ad aprirci a Dio e ai fratelli. È proprio come il fuoco: mentre ...

