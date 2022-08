Oro per la staffetta 4X100 stile libero uomini (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - L'Italia conquista l'oro nella staffetta 4X100 stile libero maschile ai campionati europei di Roma 2022. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri chiude con il tempo di 3'10"50 davanti all'Ungheria e alla Gran Bretagna. Giorgio Minisini oggi ha conquistato l'oro nel solo libero del nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto di Roma. Minisini, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, allo stadio ‘Nicola Pietrangeli' al Foro Italico domenica mattina ha conquistato il suo terzo titolo continentale in questa rassegna dopo quello nel solo tecnico e nel duo misto con Lucrezia Ruggiero. L'atleta delle Fiamme Oro, 26 anni, romano, si è imposto con 88.4667 punti precedendo lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (83.3333) ed ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - L'Italia conquista l'oro nellamaschile ai campionati europei di Roma 2022. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri chiude con il tempo di 3'10"50 davanti all'Ungheria e alla Gran Bretagna. Giorgio Minisini oggi ha conquistato l'oro nel solodel nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto di Roma. Minisini, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, allo stadio ‘Nicola Pietrangeli' al Foro Italico domenica mattina ha conquistato il suo terzo titolo continentale in questa rassegna dopo quello nel solo tecnico e nel duo misto con Lucrezia Ruggiero. L'atleta delle Fiamme Oro, 26 anni, romano, si è imposto con 88.4667 punti precedendo lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (83.3333) ed ...

