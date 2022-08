Napoli – Tra calciomercato e calcio giocato (Di domenica 14 agosto 2022) Mancano ancora molti giorno alla chiusura del calciomercato, ma con l’inizio del campionato si iniziano a tirare le prime somme in merito all’operato del Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 14 agosto 2022) Mancano ancora molti giorno alla chiusura del, ma con l’inizio del campionato si iniziano a tirare le prime somme in merito all’operato del. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fattoquotidiano : C’è anche un finanziere già capo scorta dell’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone tra le 18 persone indagate da… - poliziadistato : Marco dorme tranquillo tra le braccia sicure di Marco. La mamma ha deciso di chiamarlo come il poliziotto che l’ha… - DiMarzio : #Raspadori, #Napoli e #Sassuolo si incontreranno di nuovo nelle prossime ore: la forbice tra domanda e offerta è an… - MarkThedoctor46 : @GennaroSpinaa Milan cosi tanto favorito dagli arbitri che l'anno scorso da metà gennaio in poi non ci hanno dato u… - 17su24 : RT @andrea020461: Tra le tante fesserie ho sentito anche”spero che andiamo in C e ripartiamo senza quello”che grandi tifosi del Napoli..que… -