Napoli | l’Equipè | “Keylor Navas ha detto sì | ora si cerca l’accordo…”

Leggi su seriea24

(Di domenica 14 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dell’impegno in programma domani contro il Verona. Gli Azzurri debutteranno contro gli Scaligeri alle 18:30. Ilcontinua il suo mercato in entrata, gli Azzurri saranno inevitabilmente la regina di questo mercato di fine Agosto. I Partenopei, nelle prossime ore ufficializzeranno Giovanni Simeone che, arriverà dal Verona tramite prestito con diritto di riscatto. Il prestito sarà con obbligo solo, nel caso in cui, ilvinca lo Scuoppure se l’Argentino realizza 25 reti. Ora si lavora per la porta, punto dolente del roster azzurro, dopo l’arrivo di Sirigu si punta al portiere titolare. Meret non offre le garanzie adatte, rischia quindi il Friuliano di diventare addirittura il terzo portiere. Si punta per ...